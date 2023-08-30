KESK, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Üyelerinin Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ücretlerinin düşüklüğüne dikkat çekmek için Taksim'de eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin ters kelepçe ile gözaltına alınmalarına tepki gösterdi. Açıklamada, 'Öğretmenler derhal serbest bırakılmalıdır. Sorunları acilen çözülmeli ve talepleri yerine getirilmelidir' denildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ücretlerinin düşüklüğüne dikkat çekmek için Taksim'de eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin ters kelepçe ile gözaltına alınmalarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Öğretmenler derhal serbest bırakılmalıdır. Sorunları acilen çözülmeli ve talepleri yerine getirilmelidir" denildi.

KESK, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin; ücretlerinin düşüklüğüne dikkat çekmek için İstanbul Taksim'deki Odakule'de bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Genel Müdürlüğü önünde yapmak istediği eyleme polisin müdahalesiyle ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Konfederasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenceli çalışma koşulları ve insanca bir yaşam için eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin ters kelepçe ile gözaltına alınmalarını kınıyoruz. Öğretmenler derhal serbest bırakılmalıdır. Sorunları acilen çözülmeli ve talepleri yerine getirilmelidir. Güvencesiz çalışma koşullarına karşı 'Hak verilmez, alınır' şiarıyla verdikleri mücadeleyi destekliyor, yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz."