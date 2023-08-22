KESK: Çalışma Bakanlığı TİS Kanununa Uymuyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), " Çalışma Bakanlığı'nın bugün Memur Sen, Kamu Sen ve KESK'in de katılması gereken toplantıyı gerçekleştirmemiş olması Çalışma Bakanlığı'nın TİS kanununa uymadığını, bu masanın yok hükmünde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yandaş sendika ile kapalı kapılar ardında görüşülen TİS sürecinde gündüzün aydınlığında söz kuramayanlar, gecenin karanlığında kamu emekçilerinin haklarını sarayın sofrasına sunuyorlar" açıklamasını yaptı.

1 Ağustos'tan beri süren kamu toplu sözleşme görüşmelerinde bugün son toplantının yapılması bekleniyordu. Ancak sendika ve konfederasyonlara toplantı için bir çağrı yapılmadı. KESK bu duruma tepki gösterdi. Akşam saat 20.10'da ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitti. Toplantı, yalnızca yetkili konfederasyan Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti'nin katılımıyla başladı.

KESK, konuyla ilgili bu akşam Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Çalışma Bakanlığı'nın bugün Memur Sen, Kamu Sen ve KESK'in de katılması gereken toplantıyı gerçekleştirmemiş olması Çalışma Bakanlığı'nın TİS kanununa uymadığını, bu masanın yok hükmünde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yandaş sendika ile kapalı kapılar ardında görüşülen TİS sürecinde gündüzün aydınlığında söz kuramayanlar, gecenin karanlığında kamu emekçilerinin haklarını sarayın sofrasına sunuyorlar."