Kerkük'te KDP'nin kente dönüşü protestolara neden oldu

Irak'ın Kerkük kentinde, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kente dönüşü protestolara neden oldu. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kerkük'te protestolar sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.

- Kerkük'te sokaklar karıştı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinde, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin kente dönüşü protestolara neden oldu. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kerkük'te protestolar sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük kentinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin kente dönüşü protestolara neden oldu. Şehirde yaşayan Türkmen ve Arap gruplar Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının KDP'ye teslim edilmesi nedeniyle protesto düzenledi. Bina önünde çadır kuran Türkmen ve Arap gruplar KDP'ye karşı çıktı.

KDP destekçileri de protesto düzenledi

Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatmasını protesto eden KDP yanlısı bir grup ise Rahimava bölgesinde lastik yakarak protesto düzenledi. KDP destekçisi protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Sözcüsü Yahya Resul, Başbakan Sudani'nin, kentte meydana gelen olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. Sudani, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığına verilen binanın boşaltılarak KDP'ye devredilmesi talimatı üzerine Türkmenler ile Araplar çadırlar kurarak kararı protesto etmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği başarısız referandum girişimi sonrası merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerini kentten çıkarmıştı.