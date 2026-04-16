Kerkük'e yaklaşık 100 yıl sonra ilk Türkmen vali

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda kentin yeni valisi olarak seçildi. Bu, yaklaşık 100 yıl sonra Türkmenlerin valilik koltuğuna oturması açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylamayla kentin yeni valisi oldu. Ağa, yaklaşık 100 sonra Kerkük'e vali olarak atanan ilk Türkmen oldu.

Irak'ın Kerkük kentine yaklaşık 100 sonra ilk kez Türkmen vali atandı. Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Muhammed Seman Ağa kentin yeni valisi seçildi. Kerkük İl Meclisi'nde gerçekleştirilen oturuma 14 üye katılırken, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) toplantıyı boykot etti.

Kerkük İl Meclisi'nin sabah saatlerinde yapılması planlanan oturum, yasal çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Oturum daha sonra saat 18.00'e ertelendi. Bu süreçte ITC Genel Başkanı Ağa, yoğun ilgi ve kalabalık eşliğinde Kerkük Valiliği binasına ulaştı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen oturumda yapılan oylamanın ardından Ağa, resmen Kerkük Valisi olarak seçildi.

"Kerkük'te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz"

Seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Ağa, bir Türkmen'in bu göreve gelmesinin tarihi önem taşıdığını vurguladı. Ağa, "Bir yıl önce verdiğimiz söz bugün gerçekleşti. Kerkük'te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Tüm Türkmen halkına hayırlı olsun. Artık Kerkük'ün valisi bir Türkmen" ifadelerini kullandı.

Ağa'nın yaklaşık 100 yıl aradan sonra Kerkük Valisi seçilmesi Türkmenler tarafından sevinçle karşılandı. Binlerce Türkmen vatandaşı ellerinde ITC ve Türkmeneli bayrakları taşıyarak kentin önemli caddelerinde sevinç turu attı. - KERKÜK

