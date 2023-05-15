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Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifak'ı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifak'ı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ile telefonda görüştü.
Görüşmede Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Sinan Oğan Politika Haberler

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