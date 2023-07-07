Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Kazanacağımıza yüzde yüz inanmıştık, yenilgi ciddi travma oluşturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgisine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz çok iyi inanmıştık yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu" ifadelerini kullanırken, gelecek yıl gerçekleşecek yerel seçimler hakkında da mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, "İşin özü şu, karamsar bir insan değilim. Yerel seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız ortaya" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek yıl gerçekleşecek yerel seçimler hakkında konuştu. "Hepimiz çok iyi inanmıştık. Yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu" diyen Kılıçdaroğlu, "İşin özü şu, karamsar bir insan değilim. Ben epey yol aldığımıza inanıyorum. Yerel seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız ortaya" dedi.

"KAZANAMAYINCA CİDDİ BİR TRAVMA OLDU"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs sonrası CHP'de oluşan havaya ilişkin TV100'e demeç verdi. Gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi "Hepimiz çok iyi inanmıştık. Yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu.

"BU TRAVMAYI KRONİK HALE GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil. Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım. Ama nehir akıyor ve siz o nehirde yüzmek ve karşıya geçmek zorundasınız. Dolayısıyla hayal kırıklığını kronik hale getirmeden tam tersine. Yani kazandığımız pek çok avantajı öne çıkararak halka moral vererek bunu götürebilirsiniz. Götürmek zorundasınız zaten.

"BİZ SADECE ERDOĞAN'LA REKABET ETMEDİK"

Şimdi biz sadece Erdoğan'la rekabet etmedik yani. Saray devletine karşı rekabet ettik. Valisi Kaymakamı, Jandarma Komutanı, bütün bakanlar hiç kimse istifa etmedi. Herkesin altına makam araçlarıyla bakanlar propaganda yaptılar. Bizim milletvekillerimiz darp edildi, sandık başında darp etti.

"YEREL SEÇİMLERDE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

"İşin özü şu, karamsar bir insan değilim. Ben epey yol aldığımıza inanıyorum. Yerel seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız ortaya. Büyük kentlerin tümünde biz öndeyiz zaten. Diyarbakır gibi Rize gibi Kars gibi bugüne kadar vekil çıkarmadığımız yerlerde ilk kez milletvekili çıkardık. Oylarımızda bir gerileme olmadı. Öbürüne bakıyorsun, 49'da 35'lere kadar düştü. Dolayısıyla biz yani Cumhurbaşkanlığı kazanamamanın getirdiği moral bozukluğu en azından kısmen de olsa sağladığımız bazı başarılarımızı da gölgeledi. Yani onları da konuşamaz hale geldik ama ben şuna inanıyorum. Biz bu gün 11 büyük kenti aldık. Geçen seçimlerde bunlara Bursa gibi Balıkesir gibi, Denizli gibi, Manisa gibi, uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz. Adaylarımız mücadeleyi yapacaklar. Belediye başkanlarımız da başarılı belediye başkanlarımız ellerinde bütün engellemelere rağmen ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, iyi sonuçlar elde edecek"