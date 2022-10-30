Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çok iddialı: Erdoğan adaylığımdan korkuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iddialı ifadeler kullandı. CHP lideri "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?" sorusuna, "Evet, çok korkuyor. Korkmasa, televizyonda karşıma çıkar tartışırız" diye yanıt verdi.

2023 seçimleri için 6'lı masanın aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Muhalefetin adayı için ismi en sık taleffuz edilen siyasetçilerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP lideri, Tele1'den Yılmaz Polat'a Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iddialı açıklamalarda bulundu.

"EN GÜÇLÜ ADAY SİZ GÖRÜLÜYORSUNUZ"

Polat'ın "Kamuoyunda 6'lı masadan aday olarak sizin isminizin çıkacağına ilişkin kanaatler çok yaygın. Yani en güçlü aday olarak gösteriliyorsunuz" yorumuna herhangi bir karşılık vermeyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN ADAYLIĞIMDAN KORKUYOR"

"Evet, çok korkuyor. Korkmasa, televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım."