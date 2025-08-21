Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Resmi Ziyaret İçin Kırgızistan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Resmi Ziyaret İçin Kırgızistan'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulundu. Tokayev, Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı ve iki liderin gerçekleştireceği ikili görüşmeler ile çeşitli etkinliklere katılması bekleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kırgızistan'da Uluslararası Manas Havalimanı'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı. Havalimanında, Cumhurbaşkanı Tokayev için Kırgız ve Kazak müzik eserlerinin seslendirildiği konser düzenlendi.

İki ülke bayraklarının asıldığı ve şeref kıtasının dizildiği havalimanında iki lider kırmızı halıdan geçti. Geleneksel kıyafet giyen Kırgız kızlar Cumhurbaşkanı Tokayev'e çiçek verdi, milli ekmek boorsok ile bal ikram etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ve Cumhurbaşkanı Caparov ikili görüşme gerçekleştirecek ve Devletlerarası Yüksek Konseyinin yedinci toplantısına katılacak. Tarafların görüşmede ikili işbirliğin güncel konularını ve Kırgız-Kazak ilişkilerinin geleceğini ele alması bekleniyor.

Ayrıca ziyaret sırasında iki ülkenin liderlerinin katılımıyla Bişkek'teki Intımak Parkı'nda "Altın Dostluk Köprüsü" anıtının resmi açılış töreni düzenlenmesi planlanıyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı

Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.