Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Macaristan Başbakanı Orban'ı ağırladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinde, "Siz bir Kıpçaksınız. Bu bilgiyi Kazaklar çok iyi biliyor ve size saygı duyuyor. Dolayısıyla, ata vatanınıza hoş geldiniz." dedi. Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Orban, başkent Astana'da Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle ağırlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinde, "Siz bir Kıpçaksınız. Bu bilgiyi Kazaklar çok iyi biliyor ve size saygı duyuyor. Dolayısıyla, ata vatanınıza hoş geldiniz." dedi.

Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Orban, başkent Astana'da Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle ağırlandı.

Tokayev ve Orban, resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Burada "Kazak topraklarına hoş geldiniz" diyerek Orban'ı selamlayan Tokayev, "Çünkü siz bir Kıpçaksınız. Bu bilgiyi Kazaklar çok iyi biliyor ve size saygı duyuyor. Dolayısıyla ata vatanınıza hoş geldiniz diyebiliriz." dedi.

Tokayev, Kazaklar ile Macarlar'ın geçmişten beri kardeş ve dost halklar olduğunu vurgulayarak, "İki ülkenin dili, gelenekleri ve kültürü benziyor. Ortaçağ döneminde ülkemizin Torgay bölgesinden Avrupa'ya göç eden Kıpçak kabilesinin nesilleri bugün Macaristan gibi bir ülkenin kurucuları. Biz bundan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Macaristan ile ilişkileri derinleştirmek istediklerini kaydeden Tokayev, bugün yapılan müzakereleri de iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesinde yeni bir ivme olarak gördüğünü belirtti.

Orban da "Ata yurda dönmek her zaman muhteşem. Macarlar Kazakistan'a geldiğinde özel bir duygu hissediyor. Çünkü iki halkı, kökleri yüzyıllara uzanan tarih bağdaştırıyor." ifadesini kullandı.

Son 10 yılda ikili ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini anlatan Orban, Macaristan'ın Kazakistan'ı daima güvenilir ve stratejik ortak olarak gördüğünü bildirdi.

Tokayev ve Orban, görüşmede siyasi diyaloğu pekiştirme, ticari ve ekonomik, insani ve kültürel işbirliğini derinleştirme konularını ele aldı.

İki ülke arasında eğitim alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Tokayev, ayrıca görüşmede Orban'a 1. Dereceli "Dostluk" Devlet Nişanı'nı takdim etti.