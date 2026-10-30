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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, : "(Türk Devletleri Teşkilatı) Rusya'nın da bu teşkilata gözlemci olarak katılmasını sağlamak için gerekli adımları atmamız gerekiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı