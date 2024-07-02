Kaymakamlar ve vali yardımcılarının atama kararnamesi yayımlandı

Kaymakamlar ve vali yardımcılarının atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Kararname ile Siirt'e 2 vali yardımcısı atandı.

Erzincan Çayırlı ilçesi Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ile Iğdır Tuzluca Kaymakamı Birkan Tatlısöz Siirt Vali Yardımcılığına atandı. Siirt Vali Yardımcısı Fatih Kurt ise Bolu Yeniçağa ilçesinin kaymakamı olarak atandı. Şirvan ve Baykan ilçelerinin kaymakamları değişti. Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, Çanakkale Bayramiç Kaymakamlığına atanırken yerine Kayseri Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı ise Antalya Demre Kaymakamlığına atanırken, yerine Iğdır Aralık Kaymakamı Fatih Özcan atandı. - SİİRT