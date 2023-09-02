Kaymakam Koray Çelik Manyas'a veda etti

Kaymakamlar Kararnamesi ile Bingöl'ün Adaklı ilçesi Kaymakamlığına atanan Koray Çelik, yeni görev yerine gitmek üzere Manyas'a veda etti. 2021 yılında Manyas Kaymakamlığına atanan Çelik yaklaşık iki yıldır ilçe de görev yapıyordu.

Hükümet Konağı önünde yapılan uğurlamaya kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ve davetliler katıldı. Kaymakam Çelik yaptığı veda konuşmasında, "Görev yaptığım süre boyunca ilçemizin sosyo-ekonomik gelişimini arttırma gayreti içerinde oldum ve hep daha iyisini hak ettiğini, potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüm. Bunun her yaştan insanın derdine ortak olmaya ve derman bulmaya gayret ettim. Çözümsüz kalan çoğu iş için de kanımızın son damlasına kadar gayret ettiğimizin bilinmesini isterim. Bizlere ev sahipliği yapan değerli Manyaslılara ve birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarımdan istemeden de olsa kalplerini kırdığım varsa haklarını helal etmelerini istiyor ve herekse çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Koray Çelik, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşırken, duygusal anlar da yaşandı. - BALIKESİR