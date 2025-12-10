Salihli Kaymakamı Güldoğan, üç mahallede sorunları yerinde dinledi

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçeye bağlı Tekelioğlu, Çökelek ve Pazarköy mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarından bölgeye ilişkin bilgiler alan Kaymakam Güldoğan, vatandaşlarla sohbet edip talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerde hazır bulunan kurum amirleriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Güldoğan, dile getirilen sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını ve sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Kaymakam Güldoğan'a mahalle ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile çeşitli kurum amirleri eşlik etti. - MANİSA