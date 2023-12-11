Kavak İlçe Belediye Başkanı Sarıcaoğlu: Hizmette ayrım gözetmiyoruz

Samsun'un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Hizmette ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede ulaşıyoruz" dedi.

Kavak'ta yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla birlikte olan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Başkanlığı döneminde ilçenin her köşesine hiçbir ayrım gözetmeden hizmet ulaştırdıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Kavak için geliştirdiğimiz projelerimizle iki dönemlik Belediye Başkanlığı dönemimizde adeta ilçemizin çehresini tümüyle değiştirdik. Her bir Mahalle ve sokağımızı daha yaşanabilir bir hale getirdik" diye konuştu.

Açıklamasında ilçede ulaşım anlamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Sarıcaoğlu, "Büyükşehir Belediyemizce 91 Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz yol genişletme ve iyileştirme faaliyetlerimizle halkımızın ulaşım konforunu artırdık. 2019-2023 yılları arasında 160 km A tipi sathi kaplama yaparken, 125 km B Tipi sahti kaplama gerçekleştirdik. 21 km beton yol, 7.5 km de asfalt çalışması olmak üzere toplam 313 km yol çalışması gerçekleştirdik. Yine bu dönem içinde ayrıca içme suyu arıtma tesisimiz kapasitesi artırılarak birçok mahallemiz temiz içme suyuna kavuşturulurken ilçemize ayrıca atık su arıtma tesisi kazandırdık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN