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Katarlı arabulucuların İran'a gittiği iddia edildi, 8 gündür taslak müzakere ediliyor

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Katarlı arabulucuların, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ABD-İran anlaşması için İran'a gittiği ve 8 gündür müzakere edilen taslak anlaşmanın versiyonuna odaklandığı öne sürüldü. Bakan, istişarelerin sürdüğünü, kesin sonuç alınmadığını ve ABD ile görüşme planı olmadığını söyledi.

Katarlı arabulucuların İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile muhtemel ABD-İran anlaşmasını görüşmek üzere İran'a gittiği ve görüşmelerin 8 gündür müzakere edilen taslak anlaşmanın bir versiyonu üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

ABD-İran arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar sürüyor. Reuters Haber Ajansı'nın görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Katarlı arabulucuların İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile muhtemel ABD-İran anlaşmasını görüşmek üzere bugün İran'a gittiği ve görüşmelerin 8 gündür müzakere edilen taslak anlaşmanın bir versiyonu üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

"İstişareler devam ediyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiliz"

Katarlı arabulucular, ABD ile koordinasyon sağlamak üzere en son 30 Ekim'de İran'ı ziyaret etmiş ve 31 Ekim'de görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'ya taşınmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün görüşmeler hakkında, "İstişareler devam ediyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Süreç, karşı tarafın sorularımıza vereceği cevaba bağlı. Söz konusu ziyaret kapsamında ABD tarafıyla müzakere etmeye yönelik herhangi bir plan bulunmuyor" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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