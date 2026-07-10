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Katar heyeti İran'da

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İran basını, Katar heyetinin ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabaları kapsamında İran'a geldiğini bildirdi. Görüşmelerin, gerginliği azaltmak ve kapsamlı müzakerelere zemin hazırlamak amacıyla ABD ile koordineli yürütüldüğü belirtildi.

İran basını, Katar heyetinin ABD- İran arasındaki arabuluculuk çabaları kapsamında İran'a geldiğini bildirdi.

ABD- İran arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından diplomatik çabalar yeniden hız kazandı. İran basını, Katar heyetinin ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabaları kapsamında İran'a geldiğini bildirdi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan adı açıklanmayan bir kaynak ise Katar heyetinin iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak ve daha kapsamlı müzakereler için zemin hazırlamak amacıyla İranlı yetkililerle görüştüklerini belirterek, görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğünü aktardı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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