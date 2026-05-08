Katar Başbakanı Al Thani, Washington'da

ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri gerginlik nedeniyle Orta Doğu'daki gerginlik sürerken Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Uçağı başkent Washington DC'ye iniş yapan Al Thani, Katar'ın Washington Büyükelçiliği'nde görevli Yardımcı Misyon Şefi Hamad Al Muftah tarafından karşılandı. Al Thani'nin buradaki temasları kapsamında ABD'li yetkililerle bir araya gelmesi ve görüşmede İran ile çatışmaların sonlandırılmasına yönelik barış teklifinin masaya yatırılması öngörülüyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios, Al Thani'nin ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya geleceğini öne sürdü.

Fransa merkezli AFP haber ajansına konuşan adı açıklanmayan bir kaynak ise Al Thani'nin ABD-Katar ilişkileri ile İran'a ilişkin gelişmeleri ele alacağını, ayrıca özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasaları ve bölgesel istikrara odaklanacağını savundu. - WASHINGTON

