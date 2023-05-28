Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu oyunu kullandı
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Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı. Kastamonu'da 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Kastamonu kent merkezinde bulunan Aytaç Eruz Lisesinde oyunu kullandı. - KASTAMONU
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı.
Kastamonu'da 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Kastamonu kent merkezinde bulunan Aytaç Eruz Lisesinde oyunu kullandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika