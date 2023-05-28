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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu oyunu kullandı

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu oyunu kullandı

Politika Haberleri

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı. Kastamonu'da 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Kastamonu kent merkezinde bulunan Aytaç Eruz Lisesinde oyunu kullandı. - KASTAMONU

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı.

Kastamonu'da 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Kastamonu kent merkezinde bulunan Aytaç Eruz Lisesinde oyunu kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Rahmi Galip Vidinlioğlu Kastamonu Belediyesi Kastamonu Politika Haberler

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