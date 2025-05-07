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Kartalkaya'daki Yangın İçin Meclis Araştırma Komisyonu Süresi 1 Ay Uzatıldı

Kartalkaya'daki Yangın İçin Meclis Araştırma Komisyonu Süresi 1 Ay Uzatıldı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı. Komisyon, olayın tüm boyutlarını araştırarak gerekli tedbirleri belirleyecek.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangını araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı.

TBMM'de Kartalkaya Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda komisyonun görev süresi 1 ay uzatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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