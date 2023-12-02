Karslı iş insanı Muharrem Yıldız, Küçükçekmece Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

Karslı iş insanı Muharrem Yıldız, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Küçükçekmece Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. Yıldız, Küçükçekmece'nin kayıp 5 yılını geri getireceğini ve ilçeyi hak ettiği yerlere taşıyacağını belirtti. Ayrıca deprem riski taşıyan ilçede ciddi atılımlar yapacağını ve Küçükçekmece'yi dünya turizminde önemli bir konuma dönüştüreceğini söyledi.

Karslı iş insanı Muharrem Yıldız, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Küçükçekmece Belediye Başkanlığına aday adayı oldu.

Aday adalığını yaptığı açıklamayla duyuran Yıldız, "Seçimleri kazanmam halinde Küçükçekmece'nin kayıp 5 yılını geri getireceğim. İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'de örnek teşkil edecek çalışmalarla ilçeyi hak ettiği yerlere getireceğim" dedi.

Yıldız, "Küçükçekmece deprem riski taşıyan bir ilçe, bu konuda ciddi atılımlar yapacağım. Yapıları depreme daha dayanıklı bir hale getirileceğim. Bunun için belediye olarak gereken tüm planlamaları yapacağız. İstanbul'un bu önemli ilçesini uydu şehir haline getirerek tüm Avrupa ülkelerindeki belediyelere örnek olacak kimlik sahibi bir yerleşim haline kavuşturacağız. Ayrıca Küçükçekmece'yi dünya turizminde önemli bir konuma dönüştüreceğiz" diye konuştu.

"KÜÇÜKÇEKMECE'NİN TARİHİNİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUM"

Aday adayı Muharrem Yıldız, Küçükçekmece için sunduğu projeler arasında, Küçükçekmece Gölü kıyısında bulunan ve 400 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olan tarihi Yarımburgaz Mağaraları ve yine göl kıyısındaki tarihi Bathonea Antik Limanı'nı, atıl durumdan kurtararak tarih ve kültür merkezi haline getirmenin de yer aldığını dile getirdi.