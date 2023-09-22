Kars'ın Arpaçay ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ilçedeki esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Akköz, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Kars'ın Arpaçay ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ilçedeki ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Arpaçay Kaymakamı olarak atanan Akköz, yaklaşık 10 gün önce ilçeye gelerek göreve başladı.

İlçedeki esnafı ziyaret eden Akköz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Akköz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin kalkınması, gelişmesi, huzur ve refahı için kararlılıkla çalışacaklarını, ilçenin gelişmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla projeler yapacaklarını söyledi.