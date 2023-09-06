Kars Belediyesi Kayyum Döneminde Araç Filosunu Güçlendirdi
Kars Belediyesi, kayyum döneminde 23 araç kazandırdı. Bu araçlardan 15'i sıfır olarak bildirildi. Belediye Başkanlığı'nın hizmetlerini daha kaliteli ve etkin bir şekilde sunmak amacıyla araç parkında yenileme ve büyütme çalışmaları devam ediyor.
Kars'ta kayyum döneminde belediyeye 23 araç kazandırıldı. 23 araçtan 15'in sıfır olduğu bildirildi.
Kars Belediye Başkanlığı'nca vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha kaliteli, etkin ve süratle yapılması adına belediye araç parkında yenileme ve büyütme çalışmaları devam ediyor.
Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın girişimleriyle Türkiye Belediyeler Birliği'nden temin edilen tam donanımlı yangın söndürme aracı belediye araç envanterine kazandırıldı.
Kars Belediyesi'nde kayyum görev süresi içerisinde araç filosuna 15'i sıfır olmak üzere toplam 23 araç kazandırıldı. - KARS