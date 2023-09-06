Kars Belediyesi Kayyum Döneminde Araç Filosunu Güçlendirdi

Kars Belediyesi, kayyum döneminde 23 araç kazandırdı. Bu araçlardan 15'i sıfır olarak bildirildi. Belediye Başkanlığı'nın hizmetlerini daha kaliteli ve etkin bir şekilde sunmak amacıyla araç parkında yenileme ve büyütme çalışmaları devam ediyor.