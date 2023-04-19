Görüntüyü Bakan Soylu paylaştı! Genç kızı oy vermeye bu sözlerle ikna etti

AK Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, girdiği bir dükkanda sandığa gitmeyi düşünmeyen genç bir kızı oy kullanmaya ikna etti. "Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil başka insanlar için de düşün" ifadelerini kullanan Soylu, genç kızı ikna ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından '+1' notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul için belirlediği isimler semt semt gezmeye başladı. İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bugün Sultangazi'deydi.

"TÜRKİYE'DE BAŞÖRTÜLÜLER VALİ OLUYOR MU?"

Bakan Soylu'nun, genç bir kızla kurduğu diyalog dikkat çekti. Soylu, "O sellerde orada kim durdu? Tek tek bahçeleri, evleri temizledik. Terörle mücadele ediyor muyuz? Haklarından geliyor muyuz? Mağlup olursak, onlara mahcup olmaz mıyız? Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor. Bugün Türkiye'de başörtülüler vali oluyor mu?

"BİZ SENİN OYUNA TALİBİZ"

Eğer ona destek vermezsek, karşı taraftakiler 'Bak ne kadar yaptın, bir işe yaramadı' demezler mi? Biz senin oyuna talibiz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil başka insanlar için de düşün" ifadelerini kullandı.

SÖZ ALIP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç kızdan oy kullanacağına dair söz alan Bakan Soylu, bu anları '+1' yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.