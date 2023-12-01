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Karapınar Kaymakamı Kış Tedbirleri Toplantısına Katıldı

1 Aralık 2023 17:21 Son Güncelleme: 17:22 Abone Ol

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, kış tedbirleri toplantısına katıldı. Öztürk, toplantıda, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuzluklara karşın tüm kurumların en üst düzeyde koordinasyon içerisinde olması gerektiğini belirtti. Toplantıya, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, karayolları yetkilileri, kolluk amirleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.