Karamollaoğlu'ndan, "6'lı masadan şu ismi aday gösterirsek seçimleri kazanırız dediğiniz biri var mı?" sorusuna yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında, "Sizin kafanızda şu isimle tek aday seçime gidersek yüzde 50'yi geçeriz dediğiniz bir isim var mı?" sorusuna; "Şu anda bunu vardır demek o kadar kolay değil, biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum." yanıtını verdi. Bu sözlere "Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım" diyerek adaylığa yeşil ışık yakan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği ise merak konusu oldu.

2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhur İttifakı liderleri her fırsatta adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını dile getirirken, Millet İttifakı'nın adayı ise halen belirsizliğini koruyor.

"İLK TURDA KAZANACAK ADAY BELİRLEMELİYİZ"

Konu hakkında bu sabah bir canlı yayına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Gündemdeki konuları değerlendiren Karamollaoğlu, seçimi muhalefetin ilk turda kazanması gerektiğini belirtip, "Bizim şunu bilmemiz lazım. İlk turda seçimi kazanacak bir aday belirlemeliyiz. İkinci tur her zaman endişe vericidir. Onun için ilk turda yüzde 50'yi geçecek bir aday olmalı." diye konuştu.

"VARDIR DEMEK KOLAY DEĞİL"

Bu noktada sunucu İsmail Küçükkaya, Karamollaoğlu'na, "Sizin kafanızda şu isimle tek aday seçime gidersek yüzde 50'yi geçeriz dediğiniz bir isim var mı?" sorusunu yöneltti. Saadet lideri bu soruya, "Şu anda bunu vardır demek o kadar kolay değil, biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir, toplumda da farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu biraz kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak. Biz de kanaatlerimizi ona göre ortaya koyacağız." dedi.

KILIÇDAROĞLU YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Her fırsatta cumhurbaşkanlığına yeşil ışık yakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım." demişti. CHP lideri ayrıca "Bu yolda benimle misiniz?" diyerek partililere seslenmiş ve bu konuşma adaylık ilan olarak yorumlanmıştı.