Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntıladı: Muhafazakarlar endişe etmesin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağında çektiği "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" notunu düştüğü video paylaşımını alıntılayarak muhafazakar kesime mesaj gönderdi.

"MUHAFAKARLAR İÇİN ENDİŞEYE MAHAL YOK"

Karamollaoğlu, alıntıladığı Kılıçdaroğlu'nun videosuna "Muhafazakarlar için endişeye mahal yok! Biz varız, birlikte başaracağız!" notunu düştü.

İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımı;

KILIÇDAROĞLU: ORADAKİ HEDEF BAŞI KAPALI GENÇ MUHAFAZAKAR KADINLAR

Yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu, iktidarın kadınların en temel haklarını bir kaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını ifade ederek konuyla ilgili şunları söyledi: "Seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını bir kaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkışıyorlar. Bakın, açık konuşalım. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet, dehşetle izliyoruz onları ve evet bunların hepsi, üzülerek ifade edeyim, gerçek."

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