Karamollaoğlu: Çocukları, Erbakan Hocamızın emanetine ihanet etti

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Maalesef çocukları Erbakan Hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet etti" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Gönül isterdi ki, sonuç farklı olsun. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi geçirelim. Fakat ne yazık ki, her ikisi de olmadı. Her türlü engellemelere, zorluklara, algı ve manipülasyona, akla hayale gelmedik yalan ve iftiralara rağmen sakinliğini koruyan, samimiyetle gayret gösteren cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu duruşu nedeniyle teşekkür ediyor, hemen hemen her iki seçmenden birinin oyunu almayı başarması nedeniyle de kendisini tebrik ediyorum. Yine uzunca bir süredir birlikte çalıştığımız Millet İttifakı liderlerinin her birine ve tüm teşkilatlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Karamollaoğlu, Milli Görüş siyasetinin yarım asırdır hep net ve şeffaf olduğunu ifade ederek, "Dünden bugüne ülkemizdeki siyasi partilerle seçim iş birliği, ittifak ve koalisyon yaptık, yine yaparız. Siyasetimiz hep zor zeminde olmuştur. Bizler, asla kolay olanın cazibesine kapılmadık. Milli Görüş Hareketimiz, her daim ittifaklar ve koalisyonlarla birlikte yol almasına rağmen; ne zaman koalisyon ve iktidar ortağı olmuşsa meselelere el koymuş, kısa zamanda hayırlı ve güzel icraatlara imza atmıştır. Zira Milli Görüş siyaseti, istikamet ve sarsılmaz bir duruş olduğu gibi uzlaşı, iletişim ve etkileşim siyasetidir" değerlendirmesinde bulundu.