Karaman Valisi Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti. Kaymakamlık binasında hizmet veren kurumlarda incelemelerde bulundu ve Kazımkarabekir Paşa Müzesi ve Kültür Merkezi'nde bilgi aldı.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti.
Kaymakamlık binası önünde Kaymakam Salih Kaya ve Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu tarafından karşılanan Sarıibrahim, Kaymakamlık binasında hizmet veren kurumlarda incelemelerde bulundu.
Kaymakamlık Şeref Defterini de imzalayan Vali Sarıibrahim, yapımı tamamlanan Kazımkarabekir Paşa Müzesi ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.