Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Karaman'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Törenlere birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Kutlamalar, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Buradaki törene Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ile askeri ve mülki erkan katıldı. Protokol üyeleri daha sonra resmi geçit töreninin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Karaman Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterisinin ardından resmi geçit töreni yapıldı.

Kutlamalar, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın polis evinde tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. - KARAMAN