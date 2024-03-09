Karakeçili'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda adaylara seçim sürecinde uyulması gereken kurallar ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla güvenliği toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık konferans salonundaki toplantı Kaymakam Ali Can Uludağ başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Burhan Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Mehmet Çoban, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları, il genel meclis üyesi adayları ve muhtar adayları katıldı.
Toplantıda adaylara seçim öncesi, esnası ve sonrasında uyulması gereken kurallar ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi.
Kaymakam Uludağ, adaylara başarı dileyerek seçim sonuçlarının Karakeçili'ye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.