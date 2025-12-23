Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırıyor
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması öngörülüyor. 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren, Türk vatandaşlarının Karadağ'a girişinde vize uygulaması yapılıyordu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika