Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırıyor

Güncelleme:
Karadağ, Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

KARADAĞ, Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması öngörülüyor. 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren, Türk vatandaşlarının Karadağ'a girişinde vize uygulaması yapılıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
