Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Karadağ'da sekizinci kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması sonucu ikinci tura kaldı.

Karadağ'da sekizinci kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması sonucu ikinci tura kaldı.

Çok partili sisteme 1990 yılında geçen Karadağ'da sekizinci kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı ve Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi Genel Başkanı (DPS) Milo Djukanovic ile Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic en çok oy alarak ikinci tura kaldı.

Ülkedeki seçimleri takip eden bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi (CeMI), oyların yüzde 90,5'inin sayıldığını açıklarken, Djukanovic'in oyların yüzde 35,40'ını, Milatovic'in yüzde 29,20'sini, Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic'in ise oyların yüzde 19,10'unu aldığını bildirdi.

Djukanovic ile Milatovic'in 2 Nisan'da yapılacak ikinci turda yeniden yarışacağı aktarılan açıklamada, 532 bin 599 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, katılım oranının yüzde 62,7 olduğu belirtildi.

Karadağ'da 2018 yılında yapılan seçimleri kazanan mevcut cumhurbaşkanı Djukanovic'in resmi görev süresi 19 Mayıs gecesi sona erecek. - PODGORICA