Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yazıköy Köyü'ndeki imar planı sorunlarının çözümü için çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyünde, nazım ve uygulama imar planı çalışmalarının onaylanmasıyla ilgili hususta ortaya çıkan sorunların giderilmesiyle alakalı çalışmaların hızlıca yapılacağını bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda İl Genel Meclisi'nin olağanüstü toplanarak Yazıköy imar planının onaylanması ile ilgili hususta ortaya çıkan sorunların çözümü için müzakerelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Sözen, "İlimizin tarihi ve doğal güzellikleriyle meşhur Yazıköy Köyü'nde geçtiğimiz günlerde tarihi bir çalışma gerçekleştirildi. Bu güzel köyümüze doğalgaz gelmesi noktasında büyük çabalar sarf ettik ve iyi bir netice elde ettik. Fakat yapılan imar planı çalışması noktasında bazı sorunlar ortaya çıktı. Bugün ise bu soruna yani imar planına itirazların son günüdür. Yapılan itirazlar ivedi bir şekilde değerlendirilecektir" dedi.

Yazıköy Köyü muhtarı ve ihtiyar heyeti ile köylülerin taleplerini göz önünde bulundurarak alternatif bir plan önerisini dikkate aldıklarını aktaran Sözen, "Burada ivedi bir şekilde oluşturulacak komisyon tarafından tüm şikayetler incelenecek ve mağduriyetlerin en aza indirilmesi için çalışılacak. Temennimiz 18. maddeye ihtiyaç duyulmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilmesidir. Aynı zamanda meskun mahal ve köy merkezlerine dokunulmadan bir imar çalışması üzerinde yoğunlaştık. Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer, Harita Mühendisi Kübra Akgül imar planı ile ilgili yapılan şikayetlerle ve yapılan imar planıyla alakalı müzakerelerde bulunduk. Oluşturulacak komisyona imar planını yapan proje müellifleri de davet edilecek. Yazıköy muhtarlığımız ve ihtiyar heyetimizde bu süreçte yer alarak çalışmalar devam edecek. Bu itirazları değerlendirirken ki temel amacımız bir şehir merkezinde imar planı yapar gibi değil de Yazıköy'e has bir imar planı yapar gibi çalışmak en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı. - KARABÜK