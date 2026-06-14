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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Pakistan'da temaslarda bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Pakistan'da temaslarda bulundu
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın davetiyle Pakistan'a giderek üst düzey askeri ve sivil yetkililerle görüştü, Savunma Üniversitesi'nde incelemeler yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir'in davetiyle Pakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ikili görüşmeler yaptı, Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asım Münir'in daveti üzerine Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Tokel, 10-13 Haziran tarihleri arasında yaptığı temaslar kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ile bir araya geldi.

Orgeneral Tokel ayrıca Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesi Komutanı Korgeneral Babar İftikhar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İslamabad Temsilciliği Misyon Şefi Buket Top ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Tokel, temasları kapsamında Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesi'nde de incelemelerde bulundu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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