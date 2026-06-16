Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Walker ile görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker ve beraberindeki heyet, bugün Orgeneral Metin Tokel'i makamında ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı