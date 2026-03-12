Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel İran sınırında

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'daki denetimlerin ardından Nahçıvan'a geçerek Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi ve resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Iğdır'dan Nahçıvan'a geçerek, Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan'a geçerek Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi.

Askeri törenle karşılanan Orgeneral Metin Tokel, ayrıca Nahçıvan Başkonsolosumuz Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov'u ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
