Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, İspanya'yı Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, İspanya'yı Ziyaret Etti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ederek ikili askeri ilişkiler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 20-23 Ekim tarihleri arasında İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amador Ensenat y Berea'nın davetlisi olarak 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti ve ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
