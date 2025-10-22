Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, İspanya'yı Ziyaret Etti

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 20-23 Ekim tarihleri arasında İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amador Ensenat y Berea'nın davetlisi olarak 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti ve ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.