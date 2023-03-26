Kanada, ülkeye kara sınırından kaçak giren sığınmacıları ABD'ye iade edecek

Kanada arasında yapılan yeni sınır anlaşmasına göre Kanada'ya kaçak yollarla sınırdan geçmeye çalışan sığınmacılar ABD'ye iade edilecek.

ABD- Kanada arasında yapılan yeni sınır anlaşmasına göre Kanada'ya kaçak yollarla sınırdan geçmeye çalışan sığınmacılar ABD'ye iade edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından cuma günü açıklanan göçmenlik anlaşması, dünyanın dört bir yanından on binlerce sığınmacının New York ile Quebec eyaleti arasındaki sınırdan (Roxham Road) iki ülke arasındaki geçişi kapatmayı amaçlıyor. Yeni anlaşma, sığınmacıların bu tür resmi olmayan giriş noktalarında sığınma talebinde bulunmalarına izin veren boşluğu kapatacak. Kanadalı yetkililere göre, anlaşma cumartesi gece yarısından sonra yürürlüğe girecek ve geçmeye çalışan sığınmacı talep dalgasını önleyebilecek.

Kanada tarafından yapılan duyuruda, "Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması'nı yalnızca belirlenen giriş noktalarından değil, iç su yolları da dahil olmak üzere tüm kara sınırı boyunca geçerli olacak şekilde genişleterek iki ülke arasında adaleti ve daha düzenli göçü sağlıyoruz" denildi. Böylelikle, ABD veya Kanada vatandaşlığına sahip olmayan ve sınırdan geçtikten sonraki 14 gün içinde yakalanan sığınmacıların sınırdan geri gönderilmesinin önü açılacak.

2022 yılında, yaklaşık 40 bin göçmenin, 5 bin 60 kilometrelik ABD-Kanada sınırından Kanada'ya geçtiği tespit edilmişti. - OTTAWA