Haberler

Kanada Başbakanı Carney: "Rusya direkt bir düşman"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada Rusya'yı 'direkt bir düşman' olarak nitelendirdi ve savunma bütçesinin iki yıl içinde yüzde 4'e çıkarılacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, "Rusya direkt bir düşman" dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Carney, karşılaştıkları tehditlerin değişiklik gösterdiğini belirterek, "Rusya direkt bir düşman. Gelecek iki yılda savunma bütçemiz yüzde 4 olacak. Sorumluluklar değişiyor, kapasiteler inşa ediliyor. Bir şeyi belirtmem gerekiyor, kapasiteler bölgesel olarak geliştiriliyor. Kanada, Kuzey Amerika, Grönland Arktik'e odaklanıyor" dedi.

Carney, ABD'nin NATO'dan ayrılmasına ilişkin soruya, "ABD sorumlulukların değiştiğini görmek istiyor" cevabını verdi. Carney, İran'la ilgili soru üzerine de, "İran, Suudi Arabistan'a sorumsuzca saldırdı. Bir karşılığı olacaktı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız

Rutte o ülkeyi işaret etti: Uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki tırın dorsesi koptu, bir aile darmadağın oldu

Kopan dorse ölüm saçtı! Bir aile darmadağın
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine gelen son lider Meloni oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe son gelen lider şaşırtmadı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı

Bu karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek