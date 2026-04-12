AK Parti Kadın Kolları'ndan Ideathon Finali

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, 81 ilden kadınların katılımıyla düzenlenen Ideathon programında kamuya katkı sağlayacak başarılı politika önerileri geliştiren takımlar, yarın gerçekleştirilecek finalde fikirlerini yarıştıracak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti bünyesinde ilk kez düzenlenen Ideathon yarışması, bu yıl ocakta başlatıldı.

Kadın Kollarına üye tüm kadınların başvurabildiği program, toplumsal meselelere uygulanabilir, yenilikçi ve etki odaklı politikalar geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.

Programın teması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Bağımsızlık Yılı" ilanı ile "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu çerçevesinde "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" olarak belirlendi.

Türkiye'nin 81 ilinden 1302 kişinin oluşturduğu 264 takımın başvurduğu programda katılımcıların yüzde 21,4'ünü 18-30 yaş grubu, yüzde 16'sını ise 50 yaş ve üzerindekiler oluşturdu.

Aylar süren çalışmaların ardından katılımcılar, sosyal, psikolojik, dijital ve yapısal bağımlılıklara yönelik politika önerileri geliştirdi.

Çeyrek final değerlendirmesi sonucunda 45 takım ve 181 katılımcı yarı finale yükseldi, bu takımlardan 15'i yarı final değerlendirmelerinde başarı sağlayarak hazırladıkları politika önerileriyle final aşamasına ulaştı.

Ideathon final programı, yarın AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Finale kalan takımlar, jüri karşısında geliştirdikleri politika önerilerine ilişkin kapsamlı sunumlar yapacak.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor.