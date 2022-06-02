Kalabalıktan sıyrılan kişi "Mansur Yavaş'ı aday yapın" dedi, Akşener yanıtsız bırakmadı - Haberler

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Kalabalıktan sıyrılan kişi "Mansur Yavaş'ı aday yapın" dedi, Akşener yanıtsız bırakmadı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vatandaşa hitap ettiği sırada kalabalıktan sıyrılan bir kadın, "Mansur Yavaş'ı aday yapın" diye seslendi. Bu çağrıyı yanıtsız bırakmayan Akşener ise, "Tamam, söyledin" diyerek vatandaşı anladığını işaret etti.

İyi Parti lideri Meral Akşener, ilçelerdeki gezilerine devam ediyor. Akşener'in yine bir esnaf ziyaretinden sonra vatandaşla buluştuğu anlarda ilginç dakikalar yaşandı.

"YAVAŞ'I ADAY YAPIN"

Kalabalık arasından sıyrılan bir kadın, Akşener'e ulaşarak talepte bulundu. Vatandaş, Akşener'e " Mansur Yavaş'ı aday yapın" diye seslendi. Daha sonra bir kez daha aynı cümleyi kullandı.

YANITSIZ BIRAKMADI

İYİ Parti lideri Akşener ise vatandaşın sözlerini yanıtsız bırakmadı. Akşener, "Tamam, söyledin" diyerek vatandaşı anladığını işaret etti.Daha sonra da konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener Mansur Yavaş İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

ja und?!!!!!!! sonuc ne olmus, luzumsuz haberler

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