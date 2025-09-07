Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı.

Pazartesi günü Tekin'in, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan kayyım heyetiyle birlikte parti binasına gitmesi bekleniyordu. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz heyetten çekildi.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLMİŞTİ

Gürsel Tekin yarın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giderek koltuğa oturacağını ifade ederken gözlerin çevrildiği parti binasında beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

"GENÇLİK ÖRGÜTÜNÜ BU HALE GETİRENLER UTANSIN"

Kayyum Gürsel Tekin adına CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalışan bir grup, CHP'li gençler tarafından binadan uzaklaştırıldı. Binaya girmeyi başaramayan bir şahıs "CHP gençlik örgütünü bu hale getirenler utansın" dedi.