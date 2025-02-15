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Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Üzerine Taziye Mesajı
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Kahtalı Mıçe'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı ve sanatçının kültüre katkılarını vurguladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Milletvekili Şan, Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman kültürüne ve halk müziğine önemli katkılar sunduğunu belirterek, sanatçının kaybının büyük bir üzüntü oluşturduğunu dile getirdi.

Şan mesajında, "Adıyaman'ımızın ve Kahta'nın yetiştirdiği büyük bir değer olan, halk müziğimizin usta sesi Kahtalı Mıçe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, sadece güçlü sesiyle değil, kültürümüzü yaşatma konusundaki çabalarıyla da hafızalarımıza kazınmıştır. Anadolu müziğine kattıkları ve türküleriyle hafızalarda her zaman yaşayacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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