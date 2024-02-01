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Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu ay teslim edilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesi için yapılan evin bu ay içerisinde verileceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesi için yapılan evin bu ay içerisinde verileceğini duyurdu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesi için söz verdiği evin son durumunu gösteren bir video paylaştı.

Özhaseki paylaşımında, "Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden, evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda, yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi şubat ayında teslim edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesine, rezerv alandaki hazır konutlardan ya da ailenin yaşadığı köyde 1 ay içinde yapacakları evi teslim edeceklerinin sözünü vermişti.

Kaynak: AA / Politika

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