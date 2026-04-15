İletişim Başkanı Duran'dan Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş'taki okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın incelendiğini ve güvenlik, sağlık, eğitim birimlerinin aktif rol aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin "Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırı hadisesinin herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif şekilde görev yapmakta, sürecin her aşaması eş güdüm içerisinde yönetilmektedir. Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyu ile hareket etmesi, paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir. Olayın doğrudan çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren bir boyutu bulunması nedeniyle, başta geleneksel ve dijital medya mecralarında olmak üzere, kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir. Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılması, çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin korunması açısından kritik bir sorumluluktur."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
