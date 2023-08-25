Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonunda Polislere Saldırı: 2 Yaralı, 5 Gözaltı

Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının kaldığı bir adrese yapılan operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı, çıkan çatışmada 1 saldırgan ölü, 1 saldırgan ise yaralı olarak yakalandı. Toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir adrese saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu sırada polislerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilen polislerin yakınları ve aileleri hastaneye akın etti.

Cadde ve sokakları ablukaya alan ekipler ateş açılan eve tekrardan girmek istedi. Çıkan çatışmada saldırganlardan Diyar A.(18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ OLAY YERİNE GELDİ

Operasyon sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.