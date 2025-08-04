Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Eğitim Vurgusu

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "2025'in ilk altı ayında 136 kadın erkekler tarafından katledildi. Evet, cezalar var, mahkümiyet var. Ancak ortada bir gerçek var ki, bu olayların önüne geçilemiyor. Mesele sadece hukuki değil, derin bir toplumsal sorundur" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, açıklamasında, "Türkiye'nin en acı verici, en yürek burkan sorunlarından biri, kadına yönelik şiddettir. Evet, cezalar var, mahkümiyet var. Ancak ortada bir gerçek var ki, bu olayların önüne geçilemiyor. Çünkü mesele sadece hukuki değil, derin bir toplumsal sorundur. Yerli ve Milli Parti uzmanları, bu konuyu enine boyuna araştırmış, hastalığın kaynağını net bir şekilde teşhis etmiştir. Hastalığın adı şudur. Erkek, kadını bir birey, kendisine eşit bir varlık olarak görmüyor. İşte bu zihniyet, ağır bir hastalıktır ve en kötü sonuçların başlangıcıdır. Bunun tek tedavisi eğitimdir. Sadece ceza ile çözülemez. Çünkü ceza, suçu yalnızca sınırlı ölçüde caydırır. Ancak zihniyet dönüşümü olmadan köklü çözüm sağlanamaz. Çözümün tek yolu eğitimdir. Eğitim, çocukluktan başlamalıdır. Erkek çocuklarına kadının doğurganlığı, üretkenliği, toplumsal hayattaki eşsiz yeri öğretilmeli ve her çocuğa, kadının bir anne adayı olduğu bilinci kazandırılmalıdır. Hz. Muhammed'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözünün gerçek manası anlatılmalı ve ezberletilmelidir. Evet, ceza belirli ölçüde caydırıcı olabilir. Ancak, hangi cezayı verirseniz verin, zihniyet değişmediği sürece gözü kararmış bir adamı durduramazsınız. Bu nedenle Yerli ve Milli Parti olarak diyoruz ki; eğitim, eğitim, eğitim. Kadının bir çiçek, bir değer, bir emanet olduğu ısrarla anlatılacak ve bu anlayış, toplumun her kesimine yerleşecektir. Çünkü bu mücadelede başka yol yoktur" ifadelerini kullandı.