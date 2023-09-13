Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davası duruşması öncesi iki kadın gözaltına alındı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davasının dördüncü duruşması öncesi yapılan açıklama sonrasında iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.