Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davası duruşması öncesi iki kadın gözaltına alındı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davasının dördüncü duruşması öncesi yapılan açıklama sonrasında iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Haber: GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davasının dördüncü duruşması öncesi yapılan açıklama sonrasında iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davasının dördüncü duruşması İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesi platform üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.
Güvenlik güçleri açıklama sonrası iki kadını gözaltına aldı. Kadınların gözaltına alınma gerekçeleri bilinmiyor.
Kaynak: ANKA / Politika