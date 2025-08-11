Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.57'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Gazze'deki son durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma, Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantının gündeminde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları da yer alacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.