Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli İmralı-DEM görüşmesi hayırlı
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Jimmy Carter'ın Resmi Cenaze Töreni 9 Ocak'ta Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter'ın cenaze töreni, 9 Ocak'ta Washington'da gerçekleştirilecek. Carter'ın menteşesi Atlanta'dan sonra ABA Kongre Binası'na defnedilecek. Törene Biden ve eski başkanların katılması bekleniyor.

12 Eylül 1980 darbesinde "Bizim çocuklar başardı" mesajı ile anılan Amerika'nın 39. Başkanı Jimmy Carter'ın resmi cenaze töreni 9 Ocak'ta başkent Washington'da gerçekleştirilecek.

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybetmişti. Bir yıldan daha uzun bir süredir kendi evinde bakım altında olan Nobel Barış Ödüllü Carter'ın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Eski Başkan için resmi töreninin Ulusal Yas ilan edilen 9 Ocak'ta başkent Washington'da gerçekleştirileceği kaydedildi. Washington Ulusal Katedrali'nde yapılacak cenaze töreninde Biden'ın Carter için konuşma yapması da bekleniyor. Carter için Washington D.C ve Atlanta'da yapılacak halka açık törenlerin ardından Carter'ın memleketi Plains'te de ayrıca bir cenaze töreni düzenlenecek.

Cansız bedeni 7 Ocak'a kadar halka açık olacak

Carter'ın cansız bedenini taşıyacak olan konvoy 4 Ocak'ta Plains'ten geçerek Carter'ın çocukluğunun geçtiği evi, Georgia Eyaleti Meclis Binası'nı geçerek Atlanta'daki Carter Merkezi'ne ulaşacak. Jimmy Carter tarafından kurulan yardım kuruluşu Carter Merkezi'ndeki törenin ardından eski başkanın cansız bedeni burada sergilenecek ve sevenleri 7 Ocak sabah saatlerine kadar Carter'ın cenazesini ziyaret edebilecek.

Carter, ABD Kongre Binası Rotunda'sına defnedilecek

Carter'ın cenazesi Atlanta'nın ardından Washington D.C.'ye gönderilecek Washington Ulusal Katedrali'nde saat 10.00'da yapılacak cenaze törenin ardından Carter'ın cenazesi ABD Kongre Binası'na getirilecek. Carter'ın sevenleri Carter'a saygı ve sevgilerini 9 Ocak'a kadar ABD Kongre Binası'nda sunabilecek. Carter, daha sonra ABD Kongre Binası Rotunda'sına defnedilecek.

Trump'ın cenaze törenine katılımı henüz bilinmiyor

Eski devlet başkanları ve eşlerinin genellikle seleflerinin cenaze törenlerine katılım gösterdiği ABD'de Biden ve eşi Jill Biden'ın yanı sıra Eski Başkan Barack Obama ile eşi Michelle Obama, Hillary ve Bill Clinton çiftinin de katılması Bekleniyor. 20 Ocak'ta yapılacak törenle göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trupm'ın törene katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Trump, Jimmy Carter'ın eşi Rosalynn Carter'ın geçtiğimiz yılki cenaze törenine katılmamıştı.

Carter, "Bizim çocuklar başardı" mesajıyla anılıyor

12 Eylül 1980 darbesinde "Bizim çocuklar başardı" mesajı ile anılan Amerika'nın 39. Başkanı Jimmy Carter, ABD Dışişleri Bakanı Paul Henze'ye neler oluyor" diye sormuş ve Bakan Henze, "Bizim çocuklar darbe yaptı" diyerek yanıt vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
img

Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
img

İşte Icardı'nin yeni aşkı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım

Son Dakika Haberleri

Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı? Gassallar ne kadar maaş alıyor? Gassal olmak için ne yapmalı? Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.